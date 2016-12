Borse in paglia, da mare o da città, ecco i modelli imperdibili

Le borse in paglia sono da sempre sinonimo d'estate e vacanza, ma chi lo dice che alcuni modelli non possono essere usati anche in città ? Basta scegliere con criterio, in base al proprio stile e ai propri gusti. Scoprite con noi quali sono i modelli da non lasciarsi fuggire per la bella stagione.

Una mise per sdrammatizzare? Salopette in denim corta e pochette in paglia

La borsa in paglia si rivela soluzione interessante anche con look da ufficio (chiaramente estivi)

Un'idea per andare al mare eleganti e raffinate? Un copricostume ampio in lino e una borsa da portare a spalla

Il look con sneakers in tela e jeans è l'ideale per la città e la borsa in paglia si abbina alla perfezione

A sacca con inserti in colori vivaci e neri, comoda anche per la città

I look con i quali indossare la borsa in paglia sono molto più variegati di quanto potreste mai credere. Qualche esempio? C'è la versione da hotel che si compone da un abito ampio in lino, delle scarpe basse (le espadrillas andranno benissimo) e una borsa da portare comodamente in spalla, meglio se con una struttura semi-rigida.

Per chi trascorre l'estate in città, poi, ci sono tanti abbinamenti diversi. Da quelli più giovani e freschi, come sneakers in tela alte, shorts in denim e maglia semplice; a quelli più ricercati come abito dalla struttura netta in colori neutri da accostare a sandali in pelle.

Tra i modelli più richiesti troviamo quelli con i manici tondi, gli inserti colorati e la paglia di nuance diverse, da scegliere a seconda dell'occasione. Infine ci sono loro: le borse in paglia di piccole dimensioni.

Acquistatele come vero e proprio accessorio estivo, le troverete sia in versione pochette, da sdrammatizzare con un look vivace, ma anche a tracolla, tendenzialmente piatte e, a volte, anche con pattern particolari.

