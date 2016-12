Borse clutch, l’accessorio must have per la sera

Il termine clutch deriva dal gioco di incastri e dal suono che va a crearsi in quelle borse , tendenzialmente piccole , richiudibili tramite un gioco di agganci in metallo. Sono preziose, delicate e di tendenza: soprattutto per il fine estate 2015 .

Per chi fosse alla ricerca di qualcosa di più semplice ci sono sempre le alternative in pelle classica

Come abbinarle? Una borsa clutch per la sera è elegante e ricercata per cui deve essere il focus di tutto il vostro look. Scegliete una mise semplice, composta da pantaloni ampi in seta o da una gonna lunga, meglio senza stampa.

Se vi piace giocare di contrasti via libera a un paio di jeans, sneakers e una camicia. E se invece l'occasione è speciale, un tubino o un abito importante si adatteranno bene all'insieme.

Quando indossarle? Come dicevamo sono degli accessori piuttosto particolari e spesso anche molto delicati. Detto questo nessuno vi impedirà di indossare la clutch per andare a prendere un gelato in centro durante il pomeriggio.

Il consiglio è quello di evitarle su e giù dai mezzi pubblici, in posti particolarmente affollati come un concerto ma anche una discoteca, e di riservarle per momenti di relax in buona compagnia.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it