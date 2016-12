Resta in forma con la dieta del gelato

BENEFICI - Il gelato è rinfrescante e, se scelto in maniera mirata, può aiutare a mantenere una buona forma fisica tenendo conto del piacere del gusto. Ricco di vitamine A, B, C, K e D, oltre che B12 e B6, questo alimento costituisce una fonte di minerali, fra cui il calcio, essenziale per migliorare l'energia e aiutare l'organismo a combattere la sindrome premestruale. Secondo alcuni studi grazie alla presenza di L-triptofano, il gelato ha inoltre un effetto rilassante per il sistema nervoso, può avere un'influenza positiva contro l'insonnia e alzare i livelli di serotonina, l'ormone della felicità.



ALIMENTAZIONE BILANCIATA - Se ami il gelato sfrutta il bollente clima estivo per aggiungere un tocco goloso al tuo menù giornaliero: l'importante è fare in modo che nell'arco della giornata l'alimentazione sia equilibrata e completa. Dunque, sì al gelato, ma anche a nutrienti essenziali quale il pesce, fonte di Omega Tre e proteine, frutta fresca e verdura ricche di vitamine. Privilegiando uno stile alimentare crudista, perfetto per l'estate, potrai unire l'effetto benefico dei vegetali al bisogno di freschezza.



COLAZIONE VITAMINICA - Per colazione scegli lo yogurt: puoi aggiungere un cucchiaio di miele e frutta secca spezzettata, che aiuteranno la bellezza di capelli e pelle. Frutta di stagione e centrifugati costituiscono la base per uno spuntino salutare: mangiare a metà mattina o metà pomeriggio ti permetterà di affrontare i pasti principali senza una fame eccessiva. Il frullato contribuisce al senso di sazietà nutrendo senza appesantire; inoltre, idraterà l'organismo con il giusto apporto di vitamine, acqua e sali minerali.



PRANZO COL GELATO - Una coppetta con tre palline di gelato insieme a 300 grammi di frutta fresca possono essere l'alternativa leggera e divertente per un pasto a prova di afa. Puoi scegliere una macedonia mista oppure tante fragole, da lavare, tagliare e mangiare scondite, o l'ananas, ingrediente in grado di drenare e combattere i ristagni di liquidi. Prova lo yogurt gelato, o frozen yogurt, che ha meno calorie e, spesso, un gusto meno dolce in grado di dissetare maggiormente.



MERENDA... GELATA - In alternativa il gelato può essere utilizzato come merenda. In questo caso privilegia il sorbetto: i gusti a base di frutta sono più leggeri e meno calorici perché non contengono uova. Sia granite, sia sorbetti non prevedono poi l'uso di latte o latticini. La classica granita al limone può costituire una buona scelta, tuttavia è bene fare attenzione alla presenza di sciroppi, che fanno lievitare calorie e quantità di zucchero. Quante calorie ha il cono di cialda? Circa venti kilocalorie; masticare la cialda può soddisfare il senso di sazietà, soprattutto dal punto di vista psicologico.



ATTENZIONE - Il gelato artigianale in genere contiene meno grassi rispetto ai prodotti industriali. Attenzione, però, ai gusti: la presenza di biscotti sbriciolati, creme e ingredienti ulteriori può far aumentare a dismisura le calorie. Cerca di prediligere i gusti semplici di una volta e, se ami il gelato, sperimenta la gelatiera da usare a casa: abbatterai grassi e calorie, creando nuove ricette.



A CENA COSA MANGIO? - Insalata fresca e pesce alla griglia oppure, saltuariamente, carne bianca ai ferri con contorno di verdure costituiscono due validi esempi per una cena nutriente e votata alla leggerezza. Inventa tante insalate fantasia aggiungendo frutta secca, finocchio a fette, frutta a pezzi e verdure di stagione: un mix colorato per un pieno di vitamine e sali minerali.