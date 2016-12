Cosa copiare dalla dieta delle star per tornare in forma

COLAZIONE ENERGETICA - Inizia con un centrifugato, ricco di minerali e vitamine: seguono la stessa regola Sarah Jessica Parker, Blake Lively e Gwen Stefani, che si mantiene in forma sul palco grazie a tante fibre e il potere della frutta. Acqua, ghiaccio, frutta e verdura combattono il caldo e aiutano il buon funzionamento dell'intestino dando colore anche a una giornata di dieta. Gli ingredienti da sperimentare? Kiwi prezioso per le difese immunitarie, carota e pomodoro ideali per una tintarella perfetta, fragole e frutti di bosco per gambe scattanti. Penelope Cruz e Jennifer Lopez fanno inoltre colazione entro 30 minuti dopo la sveglia, in questo modo ci si sente subito sazie e si inizia immediatamente a bruciare i grassi.



PASSIONE GREEN - Sono in aumento le celeb che dicono di no alla carne e scelgono i prodotti della natura per curare il benessere dal corpo alla mente. Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway, Brad Pitt e Demi Moore, per anni seguace della dieta Raw crudista, seguono una dieta vegana, che prevede l'abolizione di ogni prodotto di origine animale, latte e formaggi compresi. Dare spazio a un'alimentazione a base di frutta e verdure aiuta il fisico a disintossicarsi e a restare in forma, soprattutto per chi svolge un lavoro sedentario, ma, attenzione, convertirsi al veganesimo può essere difficile. È più semplice, invece, fare una scelta integrata riducendo i quantitativi senza rinunciare del tutto a formaggi, latte e carne. Per iniziare in settimana abbassa il consumo di pasta, di cui spesso abusiamo, e prova ad evitare la carne rossa privilegiando pesce e legumi, oltre a ingredienti di origine vegetale.



IMPARA A CUCINARE - Alanis Morissette si definisce per l'80% vegana, mentre Gwyneth Paltrow dopo anni d'astinenza riammette sulla tavola di casa pasta e carboidrati, seppur in dosi limitate. La chiave del benessere a tavola? Secondo entrambe imparare a cucinare, perché consente di preparare ricette gustose partendo direttamente dalle materie prime, come le farine integrali, la frutta, la verdura e i semi. Imparare a fare la spesa e scegliere gli ingredienti ci permette di prestare maggior attenzione all'origine dei prodotti, cucinandoli poi in modo leggero, con meno condimenti.



PAUSA PRANZO BENESSERE - Cameron Diaz dice no a tutti i carboidrati di colore bianco, che contengono percentuali maggiori di zucchero e, a causa dei processi di raffinazione, sono poveri di nutrienti. Un esempio? Per la pausa pranzo prepara un piatto unico utilizzando farro, riso integrale grano saraceno o avena da abbinare a una porzione di verdure croccanti. Erbe aromatiche e spezie daranno il tocco finale, oltre a contribuire al senso di sazietà, come sa bene Liv Tyler grande appassionata del peperoncino. Da evitare zuccheri raffinati, salse e sale: eliminati sia da Jessica Alba che da Halle Berry per tornare in forma velocemente dopo la gravidanza.



CIBI SI - Per Pamela Anderson è sì a snack a base di verdure crude, sushi e farina d'avena, ricca di omega sei e proprietà nutritive importanti. Via libera a tanta acqua, smoothies di frutta e frullati, tè verde oltre a tisane non dolcificate, da sorseggiare fredde. Se non puoi fare a meno del gusto dolce sostituisci lo zucchero con il miele. Altrimenti, per abituarti di nuovo a un gusto naturale, prova così: inizia con un cucchiaino in meno di zucchero e prosegui eliminando gradualmente il suo utilizzo; assaporare di nuovo il caffè amaro diventerà una piacevole abitudine.



SPUNTINI SPEZZA FAME - Se durante il pomeriggio ti viene appetito prepara dei gambi di sedano già lavato, una macedonia di fragole e ananas, dalle proprietà antinfiammatorie, o un yogurt con una manciata di anacardi e semi di lino. Lo fa anche Cindy Crawford, che si concede due spuntini al giorno per evitare di arrivare affamata a cena.



CENA IN LINEA - Scegli un carpaccio di bresaola o del pesce con un'insalata mista di lattuga, carote e finocchio per un pasto nutriente e leggero. Attenzione poi al condimento, la dose giusta è un cucchiaino da tè di olio extravergine. Dopo aver trascorso lunghe ore fuori casa a cena spesso si tende a esagerare: per evitare copia Jessica Biel, che dimezza le porzioni gustando tutto ma in quantità ridotte. Il consiglio per il dopocena arriva ancora una volta da Penelope Cruz: dormire almeno 7-8 ore per notte. Il giusto riposo riduce lo stress, mantiene bella l'epidermide e, come dimostrato da diversi studi, aiuta il metabolismo favorendo il dimagrimento.