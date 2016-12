La spesa ideale per rinfrescarsi ai primi caldi

La spesa grossa solo per alcuni prodotti - Carrelli colmi di ogni tipo di provvista, tipici dell'inverno, addio. Quando il caldo inizia a farsi sentire, è meglio mangiare meno e in modo differente. Così anche la spesa cambia: comprare pochi cibi alla volta sarebbe la soluzione migliore. Se, però, la famiglia è numerosa questa strategia può diventare un problema: dunque il consiglio è di riservare la spesa importante solo ad alcune tipologie di acquisti. Per esempio: detersivi, biscotti, pasta, tonno in scatola, olive. Sarà così possibile riempire la dispensa di alimenti gustosi e funzionali ai menu estivi.



Freschezza a breve scadenza - Se fa caldo, meglio abbondare con il consumo di cibi rinfrescanti come frutta, verdura, yogurt, formaggi freschi e gelati. Ma da comprare facendo bene i calcoli settimanali di cosa si mangerà sicuramente e di cosa rischia di finire nella spazzatura. Soprattutto se ci sono bambini in casa, è auspicabile acquistare, per esempio, tanti tipi di yogurt ma in poca quantità. Il maxi mastello, se lasciato aperto a lungo, è subito da buttare.



Evviva il mercato - La bella stagione è una splendida opportunità per iniziare a fare la spesa al mercato, tra le bancarelle colorate e l'atmosfera unica che questi luoghi regalano. Inoltre, considerati due o tre mercati rionali alla settimana, sarà più semplice comprare il giusto senza sprecare e creando menu più sani e verdi.



Banane per fare il gelato in casa - Da non dimenticare le banane. Con questo frutto, evergreen di ogni stagione, si possono preparare gelati rapidissimi e semplici fatti in casa, con pochi grassi e tanta freschezza. Infatti, nelle situazioni di "emergenza refrigerio", basterà porre una banana nel freezer per un paio di ore, poi frullarla insieme a un po' di latte (anche vegetale) per ottenere un fantastico gelato low cost e adatto a tutta la famiglia.



Riso, quinoa, farro, bulgur - L'insalata di riso è un piatto cult dell'estate, apprezzato da grandi e piccini anche in caso di afa opprimente. Per variare la dieta, nel carrello della spesa possono fare il loro ingresso anche cereali alternativi, altrettanto buoni e ancor più sani del riso bianco. Per esempio: bulgur, quinoa, amaranto e farro ben si prestano alla preparazione di menu freschi e pronti da trasportare in piscina o al parco per un picnic.



Pomodori per piatti unici e veloci - È' bene ricordarsi di inserire nella lista della spesa anche i pomodori. Prima di tutto perché la bella stagione è proprio il momento giusto per gustarsi la polpa soda e il sapore intenso di questo magnifico ortaggio, dalle mille proprietà. E poi perché bastano pochi pomodori perino e un po' di pane raffermo da grattugiare per creare un piatto goloso e perfetto per le serate estive: i pomodori gratinati. O, ancora, la tradizionale caprese o le paste fredde pomodoro e basilico.