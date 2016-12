Come arrivare in forma all'estate senza stress

COLAZIONE CON IL FRULLATO - Per disintossicare l'organismo fai il pieno di frutta e verdura di stagione, meglio se consumate crude. Sperimentando frullati e centrifugati puoi divertirti ad abbinare sapori diversi e unire prodotti dell'orto come le carote, ricche di vitamina A e betacarotene, a fragole, pere e kiwi, preziosi per il buon funzionamento dell'intestino. In alternativa scegli una porzione di yogurt a cui aggiungere una manciata di frutta secca come le mandorle, ottime per combattere l'invecchiamento grazie al contenuto di omega tre.



TEMPO PER SE STESSI - Cosa ti piacerebbe realizzare oggi? Da bambini questa domanda apre possibilità infinite, che fanno brillare gli occhi per la voglia di cominciare la giornata. Porsi questo interrogativo anche da adulti è importante perché, nonostante ci siano cose della routine che non possiamo cambiare, imparare a gestire meglio il tempo per se stessi è una grande conquista. Non importa che sia una passeggiata di 15 minuti o mezzora stesi sul divano nel dolce far niente: chiediti quali sono i tuoi bisogni ed evita di rimandarli a domani.



BALLO ANTISTRESS - Diverse ricerche hanno dimostrato che ballare abbassa i livelli di ansia e stress, soprattutto quando lo facciamo utilizzando la nostra musica preferita. Costruisci le tue playlist preferite e ogni giorno scatenati mentre fai le pulizie, corri o semplicemente sei fra le pareti di casa. Muoversi a ritmo scioglie le tensioni, aiuta a dimagrire e mette di buon umore.



IN FORMA LOW COST - Vuoi iniziare un training più intenso senza spendere troppo? Vai a correre! Per iniziare è sufficiente avere un buon paio di scarpe, che devono essere comode e in grado di sostenere il piede. Se hai qualche chilo di troppo inizia con una camminata veloce e la bicicletta, perfetta per chi desidera dimagrire perché aiuta il movimento senza pesare sulle articolazioni.



PELLE BELLISSIMA - Per aiutare la rigenerazione cellulare regalati un pomeriggio alle terme. L'acqua termale contribuisce alla disintossicazione dell'organismo, eliminando le tossine l'epidermide acquista nuova luce e levigatezza, senza contare l'effetto appagante di sentirsi in forma: con gambe leggere e mente rilassata. Al benessere psicofisico si aggiunge poi il detox tecnologico, con un pomeriggio in compagnia del silenzio si ritrova la connessione con la propria interiorità. Addio stress e fretta.