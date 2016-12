Il desiderio è scomparso? Ecco le dritte per migliorare la vita di coppia

Il calo del desiderio fa paura e genera insicurezza. Ma è possibile vivere questo problema sessuale in chiave positiva? Sì, perché questo momento mostra come a livello di coppia stia in realtà accadendo un cambiamento. Ecco allora le dritte per cogliere questo stimolo e trasformare la relazione impostando una nuova dinamica.

TEMPO… PER TE – Paradossalmente l'assenza può svolgere un ruolo positivo per la coppia. Quando si sta insieme da tanto tempo c'è bisogno di ritrovare il proprio spazio e, qualche volta, immergersi nella solitudine. Ritaglia tempo in cui fare ciò che ami: qualche ora, una serata tutta per te, un weekend benessere con le amiche.



SEDUCILO – In un rapporto di lunga data spesso si finisce per considerare scontata la presenza dell'altro. Purtroppo di pari passo con la scomparsa dell'insicurezza e del senso di attesa, tipici dei primi tempi, scompaiono i brividi della conquista. Ritrova il piacere della seduzione nella quotidianità.



COMPLICITÀ – L'amore è un gioco che ha bisogno di entrambi i partecipanti per restare vivo. Quanto vi permettete di giocare? Piccoli scherzi, una risata di gusto, saper sorridere insieme sono il sale capace di rendervi due compagni di vita affiatati. Sapersi ritrovare uno nell'altro genera forza e aumenta la complicità.



PELLE SU PELLE – Secondo una recente indagine il bacio della buona notte è un'abitudine fortemente in calo. Tuttavia ulteriori ricerche hanno dimostrato che dormire insieme rende più forte il legame di coppia. Abbracciatevi, cercate il contatto, scambiatevi un bacio o una carezza: la pelle nuda è un incontro primordiale.



DIVERTITI – Il sesso non è una gara e non ha obiettivi. Lascia perdere il kamasutra e concentrati sulle tue sensazioni. Il semplice fatto di essere lì, insieme, vi rende perfetti. Dimentica la testa e segui il tuo istinto, ti guiderà alla scoperta del piacere.



L'ATTESA – Recuperare il tempo necessario per i preliminari è una conquista importante. Una donna ha bisogno, in media, di almeno venti minuti prima di raggiungere l'orgasmo. Perdere il controllo e lasciare che il corpo abbia la precedenza sulla testa non accade automaticamente. Ritrova il gusto dei gesti d'amore. Carezze e baci rendono più felici la coppia a ogni età.