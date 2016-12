10 febbraio 2015 Per amare di più, impariamo a sorridere in coppia Dieci facili esercizi da fare in due, per prendere la vita con leggerezza, imparare a volersi bene e prendersi cura della coppia mente-corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Essere felici allunga la vita. E’ quasi una banalità, ma la scienza non perde occasione per ripeterlo: un atteggiamento positivo e ottimista verso la vita rende tutto più facile, anche stare bene di salute. E in occasione della Festa degli Innamorati, può essere utile e divertente scoprire insieme come si fa a predisporre la nostra mente a un approccio positivo nei confronti della vita: ecco allora i dieci esercizi del sorriso, da fare con il partner, per aver cura della coppia più inossidabile che c’è, ovvero cuore e mente.

Il decalogo del sorriso è proposto da Assomensana (www.assomensana.it), associazione non profit di neuropsicologi impegnati nell’anti-aging dell’intelletto. Come la scienza sottolinea da tempo, la mente e il cuore hanno tra loro un legame profondo, proprio come accade nella vita quotidiana tra innamorati, tanto che se uno dei due sta male, anche l’altro ne risente. A lungo termine, un cuore in salute garantisce condizioni cognitive miglior, mentre una mente sempre brillante mantiene “più elastico” il meccanismo cardiovascolare. Uno studio dell’Università dell’Illinois finanziato dai National Institutes of Health e condotto su 5.100 adulti, ha dimostrato che, rispetto ai pessimisti, chi vede “roseo” ha il doppio delle possibilità di avere un cuore sano: gli ottimisti hanno infatti livelli di glicemia e di colesterolemia migliori, e hanno anche uno stile di vita più sano: fanno più attività fisica, fumano meno e conservano una bella linea. Come suggerisce il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente di Assomensana, “quando si è innamorati, attiviamo cuore e mente, vediamo la vita con occhiali “rosa”: l’ottimismo che viene dall’amore predispone a raggiungere agevolmente il traguardo della longevità fisica e intellettuale”.



A tutti, ma in particolare agli innamorati, l’associazione, propone i “10 esercizi del sorriso”, una sorta di fitness mentale che prolunga lo stato di grazia proprio dell’innamoramento. Il senso di felicità e di appagamento tipici dell’amore aumentano il benessere psicologico, riducono i rischi di problemi cardiovascolari e rendono più pronta e lucida la mente. Ecco allora gli esercizi del sorriso, da fare in coppia e “di tutto cuore”.



1. Trovare almeno due spiegazioni “alternative e bizzarre” ai diversi eventi;

2. Giocare a eliminare dal proprio modo di parlare le parole negative come “no”, “senza”, “nessuno”,

“negativo”, “dramma”, “disastro”, “tragedia” ecc. e cercare di spiegare lo stesso concetto utilizzando un linguaggio costituito da parole dal contenuto positivo come “certamente”, “con piacere”, “grande”, “favorevole”, “d’accordo” e così via.

3. Rievocare una situazione divertente e ripensarla nei minimi dettagli, ricordando come ci si sentiva in quei momenti, senza altre riflessioni e senza esprimere giudizi.

4. Guardarsi allo specchio e fare cinque facce strane, boccacce comprese, mantenendole per dieci secondi ciascuna.

5. Mettere una matita tra i denti e guardarsi allo specchio per 20 secondi: l’attivazione della muscolatura facciale, costretta ad assumere l’atteggiamento del sorriso, è sufficiente per trasmettere al cervello l’informazione che stiamo sorridendo, modificando positivamente lo stato d’animo.

6. Circondarsi di persone positive e divertenti, ed entrare in sintonia con il loro modo di esprimersi.

7. Quando si guarda una fotografia, immaginare tre possibili interpretazioni buffe che possono spiegare la situazione rappresentata.

8. Scegliere una parola e associarvi cinque caratteristiche positive.

9. Guardare il bicchiere “mezzo pieno” e ricordare che in realtà il bicchiere è sempre pieno: oltre al liquido, l’altra metà è riempita dall’aria!

10. Ricordarsi che le persone che vivono con buon umore, ottimismo ed emozioni positive vivono di più e si ammalano di meno!