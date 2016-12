Gli ingredienti afrodisiaci per una cena piccante

APERITIVO HOT – Prima di sedersi a tavola risveglia i sensi con alcuni assaggi da degustare insieme al partner. Contrasti aromatici con i fichi dolcissimi da abbinare a una fetta di prosciutto crudo e pecorino con una goccia di miele: per chi ama i grandi classici frutti di mare e ostriche o tartine di caviale. Vietato usare la forchetta! Disponi gli stuzzichini su vassoi e giocate a imboccarvi a vicenda.



PUNTA SUI PROFUMI – Un team di ricerca appartenente all'Università di Guelph, in Canada, ha preso in considerazione una quantità di cibi di uso quotidiano per valutarne gli effetti sulla funzionalità sessuale. Il risultato? Fra gli alimenti afrodisiaci scopriamo lo zafferano, insieme a zenzero, aglio, chiodi di garofano. Prepara un risotto dal gusto semplice ma sfizioso con dello zafferano e un rametto di prezzemolo, da accompagnare a un vino bianco freddo.



SAPORE DI MARE – La magia del mare, capace di rievocare la vita selvaggia di luoghi incontaminati, possiede un fascino incontrastato. Porta in tavola salmone, cucinato al forno con tante erbe aromatiche o in padella con mezzo bicchiere di spremuta di agrumi, ideale per sgrassare e dare profumo al pesce. In alternativa, pasta fresca ai frutti di mare o al nero di seppia. Con un po' di abilità scoprirai che estrarre le vesciche con il nero dalle seppie non è difficile. Il risultato sarà un sicuro successo.



L'AROMA DEL BOSCO – Ideali per una serata di freddo, le ricette con i prodotti del bosco solleticano il gusto grazie ai profumi intensi e l'aroma antico delle montagne. Funghi Finferli, noti anche come Gallinacci o Galletti, trifolati in padella con aglio e olio saranno perfetti per condire pane abbrustolito al forno. Siete vegetariani? Abbinateci un formaggio come il tomino, dal profumo intenso, delizioso da degustare su un letto di pere tagliate sottili. In alternativa, scegli una tagliata da presentare su un piatto in striscioline sottili di carne cosparse con tartufo a scaglie.



DESSERT AL BACIO – Mirtilli, frutti di bosco e budino di vaniglia oppure panna cotta con cioccolato nero grattugiato completeranno la cena. Secondo gli studi grazie al contenuto di triptofano e feniletilamina (PEA), connessa ai centri del piacere del cervello, il cioccolato stimola l'euforia solleticando l'eccitazione. Alcune indagini hanno dimostrato che la vaniglia attiva una memoria olfattiva antica, agendo come un sostituto feromone. Hai finito di cucinare? Prima che suoni il campanello abbassa le luci, posiziona alcune lanterne sul balcone e aggiungi qualche bicchiere in più sul tavolo, dove posizionare piccole candele da accendere all'ultimo momento. Buon appetito!