Sesso al primo appuntamento: sì o no?

Nel terzo millennio i tempi del sesso non sono (più) governati da questioni morali , bensì di…felicità. Ciò che anima il dubbio se andare a letto con un uomo al primo invito è la paura che la fretta possa pregiudicare la nascita di una storia importante. Dimenticati i timori di essere scambiate per donne poco serie, restano quelli di non avere un futuro d'amore con quell'uomo. Cosa conviene fare? Perché di convenienza si tratta. La risposta sta alla propria convinzione personale che non deve essere mai pilotata dagli altri.

Immancabile, il copione si ripete: lui vi piace, vi invita fuori, la vostra mente va al dopocena immediatamente dopo aver preso accordi. “E se la situazione si fa incandescente? Ci sto o no?”. Facile rispondere se si desidera solo una storia da una notte, un po' più complicato se invece il desiderio è quello di iniziare relazione a lungo termine. La domanda sottesa riguarda proprio la nascita di una coppia: conoscersi sotto le lenzuola sin dal primo giorno precluderà l'amore (futuro)?



A dare una risposta ci ha provato uno studio condotto dall'Università dell'Iowa e pubblicato sulla rivista Social Science Research (“Hookups,” dating, and relationship quality: Does the type of sexual involvement matter?), secondo il quale fare sesso al primo appuntamento o avere un'amicizia di letto non compromette nulla a livello sentimentale: la qualità e la durata di una relazione di coppia non dipende da quando si è avuto il primo incontro sessuale.Eppure, la questione resta aperta, almeno a livello personale. Un conto è la scienza, con le sue indagini razionali, un altro è ciò che si prova al livello emotivo, con i propri grattacapi. Nonostante la liberalizzazione dei costumi, non c'è una risposta che possa dirsi valida in assoluto o un comportamento che possa garantire un maggiore grado di felicità.I fattori in gioco per rispondere (praticamente) a interrogativi come questi, sono tanti: la nostra attitudine, chi ci troviamo di fronte e quanto ci piace, se avremo modo di rivederlo in futuro, che tipo di relazione vogliamo intraprendere, quanto lui si dimostra insistente, la situazione, quanto crediamo nell'istinto e così via.