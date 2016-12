Gli indispensabili per la vacanza in montagna

Lo zaino perfetto - Il compagno ideale per trascorrere una vacanza tra le vette è senza dubbio lo zaino. Meglio investire un po' di più in questo acquisto, perché si rivelerà fondamentale per il benessere di tutta la famiglia. Lo zaino per eccellenza è quello molto capiente ma, allo stesso tempo, leggerissimo e completamente lavabile. Nei negozi di articoli da campeggio o sportivi si possono trovare modelli perfetti per ogni esigenza, anche per le famiglie molto numerose. Un altro requisito importante è che lo zaino sia dotato di differenti scomparti per poter riporre indumenti di ricambio e scarpe separatamente da generi alimentari e borracce. Per questi ultimi è bene controllare che siano poi disponibili tasche apposite: termiche e totalmente impermeabili.



Impermeabili per tutti - Una delle sorprese che possono cogliere impreparati in montagna sono proprio gli acquazzoni. I caratteristici temporali di alta quota andrebbero affrontati al riparo, soprattutto dai fulmini. Quindi sarebbe bene informarsi sulle previsioni meteo prima di intraprendere sentieri con tutta la famiglia, soprattutto se il tempo non sembra perfetto già di primo mattino. Può, però, capitare comunque di essere colti da maltempo. Per questa evenienza, è necessario tenere nello zaino specifici impermeabili ripiegabili in spazi esigui (grandi anche quanto una banconota) ma in grado di riparare efficacemente anche la testa.



Calzature e occhiali ad hoc - Le scarpe da indossare, invece, è bene che siano sempre perfette per affrontare qualsiasi tipologia di terreno (dal prato al dirupo), comode, traspiranti e impermeabili. Da ricordarsi sempre: un paio di occhiali da sole con lenti specifiche per tutti i membri della famiglia (compresi i bimbi molto piccoli).



Il beauty case dei monti - Nello zaino da montagna un posto speciale è occupato dalla trousse contenente creme e rimedi di emergenza, naturali e non. Cosa non dimenticare? Innanzitutto, la protezione solare per tutta la famiglia (schermo solare elevato, spf 50+) sia per corpo e viso sia per le labbra.



Il kit di pronto soccorso - Ad alta quota è bene portarsi dietro anche tutto ciò che occorre in caso di punture di insetti o contatti con piante urticanti. Dunque: olio essenziale di tea tree, creme a base di cortisone e antistaminici, repellenti per insetti, farmaci se si soffre di particolari allergie (per esempio alle vespe), ghiaccio riattivabile, disinfettante formato mignon, pomata all'arnica, garze, cerotti e bende per bloccare le articolazioni in caso di caduta. Inoltre, è sempre necessario essere provvisti di numeri telefonici dei centri antiveleni e dei soccorsi più facilmente accessibili (in caso di morsi di vipera, sospette fratture, ingestione di bacche o probabile avvelenamento da funghi).



La tecnologia che aiuta - Altri indispensabili per la vacanza sui monti sono poi uno smartphone dotato di app specifiche per affrontare le escursioni (previsioni meteo, contatti utili, guide per orientarsi, curiosità, mappe e navigatore), una ricarica portatile per il telefono, una torcia ed eventualmente (più che altro per l'allure vintage e il fascino esercitato sui bambini) una bussola di ultima generazione.