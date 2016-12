2 aprile 2015 Occhiali da sole: scopri i modelli giusti a seconda del tuo viso Da aviatore o da gatta, tondi o squadrati, tutte le nuove tendenze e i nostri consigli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Le giornate iniziano ad allungarsi, le ore si sole di conseguenza aumentano e la luce si intensifica. Quale momento migliore dunque per scegliere e acquistare le montature di occhiali da sole più di tendenza? Ma attenzione a non fare le scelte sbagliate.

I modelli in voga al momento sono principalmente quattro: tondi, con forma della lente circolare, sono tipici degli anni Settanta ma sono ritornati di moda negli ultimi tempi; da aviatore, i classici ray ban rivisitati in nuove varianti; da gatta, ovvero con lenti ampie e affusolate perfetti per assomigliare a una diva vintage; squadrati, con montatura tendenzialmente sottile e forma decisa.

Ecco come scegliere l'occhiale più adatto al tuo viso.



Se hai il viso squadrato scegli la lente tonda. Ritroviamo la tendenza da Miu Miu, con nuance colorate e inserti tartaruga ma in tonalità pallide, tra le varianti più classiche indubbiamente lo storico modello firmato Ray Ban, montatura dorata e lente verde.



Se hai il viso a triangolo scegli quelli da aviatore. Imprescindibili i Ray Ban, disponibili in colorazioni e sfumature diversificate, anche Chloé sceglie lo stesso modello, la tonalità è quella del grigio e la montatura è molto sottile e leggera. Nemmeno Prada rinuncia alla tendenza e gioca con tinte naturali, principalmente il marrone degrade.



Se oltre che triangolare hai un viso particolarmente magro scegli montature affusolate, da gatta. Se sei alla ricerca delle varianti retrò, in pieno stile diva, ci sono quelli proposti da Dolce&Gabbana, tartaruga marroni. Contemporanei quelli di Prada in lilla, colore di tendenza per la primavera, oppure simili sempre tartaruga di Tamara Mellon.



Se hai il viso tondo scegli gli occhiali squadrati. Gli ultimi modelli sono questi: linee decise per Victoria Beckham, la montatura è praticamente inesistente se non fosse per le astine e il nasello; con inserti marmorizzati nella parte superiore per Miu Miu e con profilo nero a contrasto, seppur sottile, per Isabel Marant.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it