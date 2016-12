15 maggio 2015 Weekend in montagna: i consigli per un look pratico e alla moda Dai maglioni alle t-shirt, passando per jeans e sneakers: ecco i capi d’abbigliamento che non dovreste mai dimenticare a casa Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - L’estate sta per cominciare e, anche se le ferie per molti di voi sembrano essere ancora molto lontane, iniziano i primi weekend nelle varie mete turistiche, dal mare, alla città, senza dimenticare la montagna. Ma cosa portare in valigia per pochi giorni ad alta quota senza rischiare di caricarsi troppo ed essere, al tempo stesso, impeccabili?

Il consiglio di base da non dimenticare mai è la stratificazione - layering, per dirla all’inglese - una t-shirt sarà accompagnata a una felpa che a sua volta sarà abbinata a una giacca, meglio se tecnica o in jeans.



Il denim è poi l’altro grande protagonista quando si parla di stile e praticità, sceglietelo in versione corta e lunga, per il giorno e per la sera, vi basterà abbinarlo a dei maglioni o delle felpe in cotone per essere carine anche ad alta quota.



Tra i capi acquistabili durante questo periodo sicuramente sono imperdibili le Adidas Superstar con inserti blu, anni Novanta - primi Duemila, sono il vero tormentone dell’estate 2015.



Come jeans la variante più interessante è quella semplice e minimal proposta da Acne Studios: la vita è alta il giusto, la lunghezza si ferma appena sopra le caviglie, lasciandole scoperte.



Per variare oltre agli shorts giocatevi la carta della gonna pantalone simil bermuda, sempre in jeans da Valentino, abbinatela a un cardigan comodo color arancione vitaminico. Camicie, t-shirt, calzini simpatici e un paio di pantaloni cargo: sarete subito pronte per partire!



