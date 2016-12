28 aprile 2015 Dalla spiaggia alla cena romantica, come abbinare i capi di tendenza per una gita al mare Abiti lunghi e ricamati o pantaloni corti e top? I consigli su cosa portare con sé quando la destinazione è la riviera Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le occasioni per i tanto attesi ponti estivi sono molteplici durante questa stagione. Quale occasioni migliore per partire verso le mete marittime più vicine? Vi diamo qualche consiglio su cosa portare in valigia per un weekend lungo quando la destinazione è il mare.

Sia che partiate con l’aereo, sia che scegliate mezzi di trasporto terreni quali treno o auto, la valigia è di piccole dimensioni? Nessun problema, la mossa giusta è puntare su capi sfruttabili dal giorno alla sera.



Qualche esempio? Sicuramente il denim, lo potete scegliere sotto forma di salopette con gonna corta e leggermente svasata, abbinatelo a una maglietta bianca e un paio di sandali e il look sarà al completo, oppure come shorts corti da abbinare una maglia, anche pesante se il vento dovesse raffreddare le temperature, e a un paio di sneakers in tela.



Dedicati esclusivamente al giorno, o se avete in programma serate disco sulla spiaggia, un paio di calzoncini corti ricamati molto colorati e prettamente estivi come quelli di Missoni. Da abbinare a un top bianco o a una camicetta leggera e a scarpe basse.



Facilmente sfruttabili sia per il giorno che per la sera sono invece gli abiti dai rimandi gipsy. Li trovate corti, magari in cotone bianco con un ricamo colorato al centro, oppure più lunghi, in tonalità pastello sempre con ricami romantici. Come calzature prediligete in questo caso un paio di stivali cowboy scamosciati oppure dei semplici sandali bassi, quelli di Ancient Greek rappresentano l’esempio ad hoc.



Capi e accessori da non dimenticare assolutamente a casa? Un cappello in paglia come quello di Hat Attack, un paio di occhiali da sole firmati The Row con forma tondeggiante, un copricostume leggero sfruttabile anche come camicia per la sera di Fendi, una borsa in tela ampia, la trovate firmata Tomas Maier e, dulcis in fundo, delle espadrillas in pizzo come quelle di Valentino.



