Come mi vesto per un weekend fuori porta?

07:00 - La primavera 2015 è finalmente iniziata e con essa le prime opportunità per scappare dalle città e rifugiarsi fuori porta, soprattutto a Pasqua e Pasquetta. Ma come ci si veste in occasioni del genere? Dimenticate, ovviamente, tuta e scarpe da ginnastica, vi diamo noi qualche consiglio per vestire con stile la vostra fuga romantica in una città d'arte o il weekend relax a contatto con la natura.

L'importante è essere comode, certo, ma senza rinunciare alla femmilità. Per cui sì al look in jeans, ma con qualche particolare romantico come si è visto sulla passerella di Alberta Ferretti. Fondamentale in questo periodo il trench - qui trovate i modelli di tendenza della primavera estate 2015 - meglio se nella versione corta di Michael Kors, che mette in risalto il punto vita. E poi, se il tempo lo permette, via libera alle prime camicette di stagione, magari bianche e traforate come quelle di Rag & Bone, da portare su jeans dal taglio maschile (Alexander Wang). Il dettaglio in più? Le platform di Stella McCartney.



Il jeans è protagonista anche del nostro secondo look (dalle passerelle di Burberry Prorsum e Chloè). Il giubbino, un capo che non può mancare nell'armadio di nessuna, meglio se scuro e attillato (Burberry Brit) si porta con la gonna a ruota di Julien David e i sandaletti di Marc Jacobs dal mezzo tacco portabilissimo. Per la borsa, puntate sull'allegria della cesta coloratissima di Sensi Studio.



Se avete intenzione di passare un weekend all'insegna dei musei, puntante poi su un look ispirato all'ultima collezione di Alicia + Olivia: uno chemisier bianco e arancio (Alice + Olivia) abbinato alla capiente borsa in pelle bianca di Mansur Gavriel e alle deliziose (e comode) ballerine di Chloè in delicato color pesca.



