Cinque consigli per una cena hot

07:00 - Menù da alta gastronomia e lunghe ore ai fornelli? Lascia perdere, il rischio è di addormentarsi sul divano dopo aver divorato tutto. Punta su velocità, passione, atmosfere liquide. La regola numero per una serata romantica? Rilassarsi. Prepara l'atmosfera con le piccole strategie utili per rendere casa un nido dolcissimo dove ritrovare la magia di un incontro a due.

1. Sappi che non importa davvero che cosa mangerete, ma come vi sentirete. Soprattutto se arrivi tardi dal lavoro evita di aggiungere stress allo stress. Invece di dedicarti a una cena elaborata trasforma questo momento all'insegna del gioco: focaccia tagliata a pezzi e fette di pane, un'insalata sfiziosa con gamberetti e lattuga, frutta a pezzi da abbinare a cubetti di formaggio piccante consentiranno anche a chi non ama cucinare di preparare un aperitivo buffet coloratissimo da gustare in totale libertà, senza dover cronometrare tempi di cottura e affannarsi su preparazioni elaborate. Puoi tagliare e preparare tutto prima, lasciando già pronto in tavola: stendi una tovaglia simpatica, aggiungi piattini e taglieri, e ricorda di lasciare una candelina da accendere all'ultimo momento. Se amate il vino, metti in frigo una bottiglia speciale da aprire insieme per un brindisi. Hai tempo? Taglia la frutta e prepara una sangria da lasciar macerare e riporre in frigo: atmosfera da vacanze assicurata.



2 Il profumo delle lenzuola fresche di bucato non ha prezzo. Prenditi un quarto d'ora di tempo per rifare il letto: arieggia le stanze, riordina velocemente e, se lo desideri, lascia cadere sul cuscino qualche goccia di olio essenziale di lavanda o yin-yang, avvolgente e rilassante, ottimo da usare anche diluito in un olio naturale da massaggio. A fine giornata alleviare lo stress con un piccolo massaggio alle spalle donerà al partner un incredibile sollievo. Non è necessario un'abilità particolare, bastano i movimenti di base: fare un massaggio uno all'altro creerà intimità e rilassamento.



3 Ora che la casa è pronta non ti resta che buttarti sotto la doccia. Usa le fragranze che ami di più: secondo numerosi studi l'aromaterapia possiede benefici capaci di influenzare l'organismo a un livello profondo aiutando a ridurre ansia e stress, per favorire uno stato di rilassamento. Ossigena e rendi luminosa l'epidermide con uno scrub a base di ingredienti naturali: in una ciotola versa alcuni cucchiai di sale fino, poi aggiungi qualche cucchiaio di olio naturale o yogurt, prezioso per le proprietà idratanti. Se hai la pelle secca o rovinata dagli agenti atmosferici puoi aggiungere un cucchiaio di miele, antibatterico naturale e cicatrizzante. Puoi spalmare il composto sulla pelle umida, sotto la doccia, insistendo sui punti più critici, quali gomiti e braccia. In un attimo l'effetto detox e purificante del sale renderà morbida e luminosa la pelle stanca dopo una giornata fra smog e lavoro.



4 Abbassa le luci. Viviamo in un mondo terribilmente rumoroso: una volta ritornati a casa, a fine giornata, dovremmo sempre ricordare di abbassare le suonerie del telefono e regolare le luci in modo da avere un'atmosfera soft con dolcezza. Se ami l'effetto lanterna accendi una luce negli angoli strategici, ti basta usare un bicchiere e inserire sul fondo del contenitore una manciata di riso dove appoggiare una candela.



5 L'ultimo tocco che ti aiuterà a creare l'atmosfera giusta? La musica. Non importa il genere: ciò che la renderà speciale è il fatto che riguardi voi due. Se hai ancora tempo puoi creare una playlist su uno dei molti siti online che consentono di ascoltare le canzoni in streaming: troverai un'ampia scelta e potrai far partire la colonna sonora della serata appena il tuo lui varcherà la porta di casa. Ricorda che il vero segreto per una cena riuscita è la presenza. Voler essere qui, insieme, a condividere un momento tutto vostro è ciò che davvero inonderà la serata di amore, affetto, passione.