Torino, inchiesta Piazza San Carlo: indagati il sindaco Appendino e il capo di gabinetto della Questura

"Offrirò come sempre la massima collaborazione agli inquirenti, poiché è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno", ha dichiarato la prima cittadina torinese.



Fra i destinatari degli inviti a comparire figurano anche l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, la dirigente comunale Chiara Bobbio, responsabile eventi dei "soggetti terzi", e il commissario di polizia Angelo Bonzano, che la sera del 3 giugno aveva delle responsabilità di ordine pubblico.



Procura: "Polemiche gratuite, indagini rapide" - "Nonostante alcune gratuite polemiche alle quali questo ufficio è rimasto doverosamente estraneo, va sottolineato che le indagini sono state effettuate in tempi rapidi". Questo il commento del procuratore di Torino, Armando Spataro, che ha aggiunto: "I tempi delle indagini sono stati condizionati solo dal dovere di procedere per i reati configurabili, anche nell'interesse delle parti offese e della cittadinanza torinese".



"Non individuate le cause del panico collettivo" - "Non risultano individuate le specifiche ragioni che hanno determinato il panico collettivo tra le migliaia di persone presenti in piazza San Carlo e le conseguenti drammatiche vicende", ha riferito ancora Spataro.



M5s: "Fiducia in pm e Appendino" - "Confermiamo la nostra fiducia nella magistratura che sta indagando e poniamo sempre completa fiducia nel sindaco Appendino, certi che lei sia la prima a voler accertare la verità su quanto accaduto quella tragica sera". Lo ha affermato il gruppo consigliare M5s del Comune di Torino.