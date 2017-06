Finale Champions, panico a Torino tra tifosi Juve a Piazza San Carlo: 1.500 feriti, tre gravi

Le maggiori preoccupazioni sono per tre persone ricoverate in codice rosso, tra cui un bambino all'ospedale infantile Regina Margherita. Quasi tutti i feriti hanno contusioni o tagli che si sono procurati cadendo per terra nella ressa. L'incidente ha fatto esplodere la polemica sulla sicurezza e sulle vie di fuga.



Una donna e un bimbo in prognosi riservata - Una donna è in prognosi riservata nell'ospedale Molinette per le ferite riportate nella calca. La donna è stata intubata: ha un trauma toracico per lesioni da schiacciamento.



La procura apre indagini: "Prima di ipotizzare reati, è necessario ricostruire i fatti" - La procura ha avviato un'indagine per far luce sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto, ma ancora non è stato ipotizzato alcun reato, dato che, come spiegato dai pm, è necessario prima ricostruire la dinamica dei fatti. Da alcuni video circolanti sui social, si vedono i tifosi della Juve mentre si allontano in fretta da un giovane (al momento non identificato) con lo zaino sulle spalle. Da lì il panico e il fuggi-fuggi generale. I filmati sono al vaglio della polizia. Tra le ipotesi, si era parlato anche del crollo di una ringhiera e dello scoppio di un petardo.