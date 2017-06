Torino, sindaco Appendino: "Per piazza San Carlo seguita la prassi"

"Una particolare riflessione la vorrei affidare a ciascuno di noi, in particolare a coloro che in modo irresponsabile, forse per qualche attimo di notorietà, diventano artefici di questo grande dolore", ha aggiunto il primo cittadino. "Non possiamo accettare il dolore e la paura come metro di misura delle nostre scelte e l'indifferenza come unica difesa", ha proseguito.



Possiamo contare nei tanti che hanno aiutato dei perfetti sconosciuti domenica per arginare "i soggetti che probabilmente da soli hanno scatenato il panico in piazza". "Inoltre - ha concluso - , pur non volendo per alcun motivo rinunciare alla fruizione delle pubbliche piazze, sarà necessario tenere in considerazione l'utilizzo anche di altri luoghi consoni ad ospitare questo tipo di eventi. Gli organizzatori e, in questo caso, le società sportive interessate, che hanno fornito il medesimo supporto garantito negli eventi tenuti in passato, saranno coinvolti in questa analisi chiedendo loro la disponibilità anche degli impianti di loro proprietà".



Fassino: "Si assuma le responsabilità" - "Io non chiedo alla Appendino le dimissioni ma le chiedo di abituarsi ad assumersi le sue responsabilità, che le derivano dall'essere stata eletta sindaco". Così l'ex primo cittadino di Torino, Piero Fassino, ora consigliere comunale, intervenendo in aula consiliare, in Sala Rossa.



Lo Russo (PD): "Il sindaco chieda scusa ai torinesi" - "Non chiediamo le sue dimissioni, ma che individui i responsabili operativi che non sono stati in grado di valutare l'emergenza e che si impegni con umiltà a fare meglio per il futuro". Lo ha detto Stefano Lorusso, capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale a Torino.



Minniti: "E' evidente che qualcosa non ha funzionato" - "Noi dobbiamo comprendere una cosa evidente, che abbiamo a che fare con un rapporto sempre più complicato tra qualunque evento pubblico e due principi: la salvaguardia delle persone e la sicurezza". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Marco Minniti, ospite di "Terrazza Pd", soffermandosi sui fatti di Piazza San Carlo a Torino dove, ha sottolineato, "è evidente che non ha funzionato qualcosa".