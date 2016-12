Roma, turisti scostumati: bagno in mutande nella fontana del Bernini

Si sono tuffati nella fontana del Bernini di Piazza Navona, a Roma, per concedersi un refrigerio notturno nel cuore della capitale, deserto e senza controlli. Un gruppo di giovani turisti americani non ha esitato nemmeno un attimo e in mutande si è fatto ritrarre a sguazzare impunito. Le foto hanno fatto il giro del Web e testimoniano una moda molto in voga tra gli stranieri alle prese con le vacanze romane, ma che sfocia nel degrado.