Venezia, turista piazza una tenda davanti al museo del Tintoretto

Capita di non trovare posto in albergo, magari in alta stagione e di voler visitare una delle mete classiche del turismo nel Belpaese, e allora c'è qualcuno che non trova di meglio che piantare una tenda in pieno centro a Venezia, e poi magari farsi il bagno in laguna. L'ultimo esempio di "maleducazione turistica" è stato trovato davanti alla Scuola Grande di San Rocco, dove sono custodite le opere del Tintoretto.