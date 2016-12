Turisti incivili, follie tra Venezia e Roma:bagni nudi in fontane e pipì per strada

Non è bastato l'assalto alla Barcaccia del Bernini da parte dei tifosi del Feyenoord. Continua infatti lo sfregio delle città italiane da parte di turisti sopra le righe. Due i fatti avvenuti nelle ultime 24 ore: a Venezia un uomo ha pensato di fare un bidet, in pieno giorno, in una fontana accanto a San Marco, mentre nella notte a Roma cinque giovani olandesi ubriachi sono stati denunciati per aver orinato nelle vie del centro.

Nella Laguna il folle episodio ha avuto luogo in piazzetta Leoncini, assiepata di turisti attorno a mezzogiorno. Complice il caldo, la fontanella è stata utilizzata per fare delle vere e proprie abluzioni. Una scena immortalata da una guida turistica, la cui foto è stata inviata a Il Gazzettino e ha subito fatto il giro del web.



A Roma, invece, i residenti di Piazza di Spagna sono stati disturbati dopo mezzanotte da schiamazzi, urla e cori in lingua straniera. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato una distesa di bottiglie di alcolici vuote. Poco dopo i militari hanno fermato in via del Plebiscito cinque cittadini olandesi tra i 23 e i 31 anni, probabilmente gli stessi delle grida, che vestiti in frac nero stavano orinando per strada. Per loro è scattata una denuncia a piede libero.