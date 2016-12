Cremona, monumento distrutto per un selfie

La moda del selfie continua a mietere vittime... tra i monumenti storici delle città d'arte italiane. A pagare, stavolta, per una foto ricordo "estrema" è stata Cremona, che si è svegliata con la statua dei Due Ercole vandalizzata da due giovani. Il monumento, collocato sotto la loggia dei Militi, risalente al 1700, è stato vittima, suo malgrado, del colpo di testa dei due che hanno deciso di arrampicarsi e di reggersi alla corona di marmo per lo scatto da postare via social network agli amici. Nella bravata, la corona di marmo è caduta al suolo finendo in frantumi.