Inchiesta rifiuti Napoli, De Luca: "Vergognoso pseudogiornalismo"

Grasso: "Non rispondo a provocazioni" - "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo a Napoli per rivendicare il primato di una politica indisponibile a qualsiasi contatto con affaristi e criminali, una politica pulita che lotta per il benessere dei cittadini". Così su Facebook il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, dopo la sfida a un dibattito rivoltagli dal governatore De Luca che aveva invitato Grasso a "vergognarsi per le sue parole".