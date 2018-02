Corruzione e traffico di rifiuti, indagato a Napoli candidato Fdi alla Camera

Napoletano, 57 anni, Passariello è in Consiglio regionale dal 2005, dove è stato inizialmente esponente di Forza Italia e poi del Pdl. Alle ultime regionali si è candidato, ed è stato rieletto, nelle liste di Fratelli d'Italia. Ora si presenta per Fdi alle politiche a Napoli, sia in un collegio uninominale (Napoli 6) sia come capolista nel proporzionale.



La replica: "Nessuna contestazione diretta" - "Non mi è stata contestata nessuna condotta diretta che si ipotizzi antigiuridica - replica Passariello -. Risulto coinvolto perché altre persone avrebbero fatto il mio nome. Qualcuno può millantare credito ma essere nominato da altre persone in terze conversazioni è cosa ben differente dal commettere reati".



Indagati anche altri esponenti del centrodestra. L'inchiesta è condotta dai magistrati della Dda e della sezione reati contro la Pubblica amministrazione, in particolare dal procuratore Giovanni Melillo con l'aggiunto Giuseppe Borrelli, i sostituti Celeste Carrano, Henry John Woodcock, Ilaria Sasso del Verme, Ivana Fulco e Sergio Amato.