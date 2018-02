Inchiesta rifiuti in Campania, Roberto De Luca si dimette

Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, si è dimesso dalla carica di assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Lo ha annunciato lui stesso, prendendo a sorpresa la parola durante un convegno nella sua città. De Luca è indagato per corruzione dalla procura di Napoli in un'inchiesta relativa alla gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.

"Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto", ha commentato Roberto De Luca, sottolineando come sia "chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa". E annunciando di aver rimesso il proprio mandato, ha spiegato di averlo fatto perché "non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica".



"Ora - ha detto ancora De Luca jr - dobbiamo contrastare l'imbarbarimento della vita pubblica del Paese, quindi occorre mettere in campo ogni energia per vincere la sfida elettorale. Rimetto il mio mandato per consentire a tutti di concludere con slancio ed entusiasmo la campagna elettorale". Roberto De Luca ha anche ribadito "la piena fiducia nell'azione della magistratura".



Renzi: "Gesto serio, spero quereli Di Maio" - Le dimissioni di Roberto De Luca "sono un gesto personale che lui ha fatto con grande serietà, grande rispetto perché dice di non aver fatto niente. Penso e spero che querelerà Luigi Di Maio che gli ha dato dell'assassino e spero che Di Maio rinunci all'immunita' parlamentare, se e' un uomo", ha commentato il segretario del Pd, Matteo Renzi.



Di Maio replica: "Aspetto la querela" - "Aspetto la querela di De Luca (se mai arriverà visto che si è dimesso), ma soprattutto aspetto una dura presa di posizione da parte di Renzi e Gentiloni contro l'aggressione Pd alla giornalista di Fanpage" Gaia Bozza durante un comizio dem per De Luca jr, ha replicato Di Maio.