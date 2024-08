Seggiolini antiabbandono introvabili: tapiro d'oro al ministro De Micheli

“Striscia la Notizia” ha consegnato il tapiro d’oro al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a causa dei seggiolini antiabbandono introvabili. Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo dei dispositivi, i rivenditori hanno esaurito in poco tempo tutti i prodotti facendo scatenare il panico tra le persone che ora hanno paura delle contravvenzioni. “Stiamo lavorando per posticipare l’entrata in vigore delle sanzioni al 1° marzo dell’anno prossimo. L’obbligo però rimane” rassicura il ministro De Micheli. Inoltre, continua: “Nel decreto fiscale, che deve ancora entrare in vigore, ci sono gli incentivi: noi abbiamo previsto 30 euro per il rimborso. Chiedo a tutti di tenere lo scontrino per poter poi avere l’indennizzo entro la fine dell’anno”.