Seggiolini anti-abbandono, in arrivo una moratoria: multe slittano di 4 mesi

E' in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell'automobile il meccanismo anti-abbandono sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria.