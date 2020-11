Al "GF Vip" tutti contro Dayane: "Sta facendo la vittima"

La diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 16 novembre in prima serata su Canale 5, si è aperta con una serie di accesissimi confronti che hanno avuto come protagonista Dayane Mello, ai ferri corti con gli altri concorrenti della casa.



Dopo la rottura definitiva con Francesco Oppini, contro la modella si scagliano anche Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Il famoso influencer non ha gradito alcune accuse evidenziando la strategia da "vittima" adottata dalla modella da quando è finita in nomination, ma ad accendersi in maniera particolare è soprattutto Elisabetta Gregoraci, che non accetta gli attacchi in cui viene definita una "nullafacente, che viene servita e riverita".