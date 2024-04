Giacomo Poretti compie 68 anni, l'operazione in diretta con Aldo e Giovanni a "Zelig" 2014

L'attore inizia a dedicarsi al cabaret dall'inizio degli anni Ottanta, mentra lavora come infermiere in ospedale

Tanti auguri a Giacomo Poretti, che il 26 aprile compie 68 anni. Nato nel 1956 a Villa Cortese, nel Legnanese, abbandona gli studi da geometra per andare a lavorare: prima in fabbrica come metalmeccanico, poi in ospedale come infermiere. Nel frattempo, si dedica al cabaret, diplomandosi nel 1983 presso la scuola teatrale di Busto Arsizio.

Nel 1985, dopo aver lasciato l'incarico ospedaliero, ha esperienze come capovillaggio in Sardegna insieme all'allora fidanzata Marina Massironi. È in questa circostanza che conosce per la prima volta Aldo Baglio e Giovanni Storti (i due, all'epoca, formavano il duo "I Suggestionabili"), con cui creerà l'iconico trio: Aldo, Giovanni e Giacomo.

Proprio con uno sketch dei tre, tratto da una puntata di "Zelig" del 2014, festeggiamo l'attore.