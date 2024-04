La professoressa di tuscolano Fullin impartisce lezioni a "Zelig" 2008

Nel 2008 sul palco di "Zelig" saliva in cattedra la professoressa di tuscolano Fullin. Il personaggio, interpretato da Alessandro Fullin, impartisce lezioni dell'idioma parlato da una civiltà inventata che sarebbe vissuta nel VIII secolo a.C. e della quale resterebbe solo una stele con inciso il nome della regina che la governava: "Tuscolana". Colorata ed eccentrica, la docente esperta di archeologia spiega al pubblico alcuni termini diffusi in quella lingua antica, poi con domande mette alla prova i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, al timone dello show di Canale 5.

Entrato nel cast di "Zelig" nel 2005, in quello stesso anno Alessandro Fullin ricopriva il ruolo di Riccardo in "Belli Dentro", telefilm di Italia 1 che racconta la vita quotidiana dei detenuti in carcere con protagonisti, tra gli altri, alcuni volti noti dello show basato sul cabaret come Geppi Cucciari, Claudio Batta e Leonardo Manera. Rivediamo l'interrogazione di tuscolano della professoressa Fullin a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a "Zelig" nel 2008.