L'esperienza da papà di Max Pisu a "Zelig Off" 2011

Chi ricorda Max Pisu in versione papà apprensivo a "Zelig"? Era il 2011 e nell'edizione "Off" dello show di Italia 1, condotto quell'anno da Teresa Mannino e da Federico Basso, il comico raccontava in un monologo le difficoltà quotidiane vissute dai genitori. Nello sketch Pisu identifica come tipico focolaio di tensione per i padri l'uscita da scuola dei figli paragonata a quando si va a prendere i parenti in aeroporto oppure alle estrazioni del Lotto.

Leggi Anche Katiana e Valeriana si contendono Claudiano per la prima volta a "Zelig" 2007

Sul palco di "Zelig" Max Pisu è di casa: nello show basato sul cabaret il comico era già entrato nel 1998 portando il personaggio di Tarcisio, il "ragazzo dell'oratorio". Il comico originario di Legnano (Milano) ha preso parte inoltre ad alcuni film come "Chiedimi se sono felice" col trio Aldo, Giovanni e Giacomo: in quella occasione Pisu veste i panni di un addetto alla ristorazione del treno protagonista di un confronto con Giovanni Storti intorno al suo panino non riscaldato. Rivediamo il monologo sull'essere genitore firmato da Max Pisu sul palco di "Zelig Off" nel 2011.