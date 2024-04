Fiorello sul palco di "Non è la Rai" 1994 insieme ad Alessia "Terminator"

Era 1994. In una delle amatissime puntate di "Non è la Rai" a essere protagonista fu Fiorello. Il popolare showman, di recente tornato alla ribalta grazie alle sue apparizioni al Festival di Sanremo insieme all'amico Amadeus, allora era uno dei volti di punti di Mediaset grazie a programmi indimenticabili come il "Karaoke" nelle piazze italiane. Per questo non era raro vedere il conduttore, comico e imitatore nelle vesti di ospite nei programmi Mediaset. In particolare, quell'anno, Fiorello prese parte allo storico programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo ma durante la sua esibizione andò incontro a un inaspettato imprevisto. Fu infatti "picchiato" da Alessia "Terminator", famosa per la sua incontenibile energia.

Fiorello fu costretto a lasciare il palco durante la performance, perché la ragazza cominciò a strattonarlo e a rincorrerlo e nessuno dei presenti riuscì a frenarla, mentre le ragazze del parterre assistevano divertite. Rivediamo proprio il momento in cui Fiorello scappa e abbandona lo studio di "Non è la Rai".