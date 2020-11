"Grande fratello Vip", Enock e Pierpaolo contro Selvaggia Roma

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " si è imbattuto lo tsunami Selvaggia Roma . La ragazza sin dal suo ingresso non ha fatto mistero di conoscere molto bene Enock e Pierpaolo Petrelli , insinuando dei presunti flirt. Ma i ragazzi non ci stanno. E ci tengono a chiarire. Il calciatore giura all'amico Andrea Zelletta di non aver passato "nessuna serata solo con lei". Mentre l'ex velino rassicura la Gregoraci : "Ci siamo scritti, ma nessuna storia".

LEGGI ANCHE>

"Grande Fratello Vip", Tommaso e Selvaggia scatenati in pista... con bacio finale

LA VERSIONE DI ENOCK - Enock è pronto a giurarlo davanti a tutti, anche in puntata davanti a milioni di telespettatori. Lui e Selvaggia non sarebbero mai stati insieme, ecco la sua versione: "Quella sera i miei amici l'hanno invitata al nostro tavolo, eravamo tutti insieme, non è vero che io ho passato la serata con lei. Non c'è stato nessun bacio, quella sera sono anche andato via prima, non la capisco davvero, Io voglio dire la mia versione, la dirò esattamente come la sto raccontando a voi, non ho voglia di innervosirmi, non so se è un suo gioco...".

PIERPAOLO CHIARISCE CON ELISABETTA - Pierpaolo incalzato da Elisabetta chiarisce una volta per tutte il suo rapporto con Senvaggia: "Non abbiamo avuto una storia fuori, ci siamo parlati e scritti parecchio, ma non ho nulla da dover nascondere. Lei purtroppo parte sempre in modo forte, ho cercato di dirle che ha esagerato". I due concorrenti rimangono a lungo in silenzio, si fissano con sguardi complici, e si lasciano andare alle risate...

TI POTREBBE INTERESSARE: