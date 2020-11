"Grande Fratello Vip", Tommaso e Selvaggia scatenati in pista... con bacio finale

Il tempo è passato molto velocemente nella Casa del "Grande Fratello Vip" e gli inquilini hanno già tagliato il traguardo dei 2 mesi. Per questo motivo è in programma una festa speciale, con look colorati per gli uomini, scuri ma dalle fogge inusuali per le donne e una cena a base di sushi. Tommaso e Selvaggia si scatenano poi in un ballo infuocato in passerella con tanto di bacio finale.