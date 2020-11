"Grande Fratello Vip 5", segui la diciottesima puntata in tempo reale

Si parte con Selvaggia Roma, fuori dalla Porta Rossa in attesa di entrare. E' carica al punto giusto, pronta a dire due cosine a Elisabetta Gregoraci e con una mezza intenzione di riprendersi Pierpaolo Pretelli. Per l'ingresso Signorini fa uscire dal soggiorno tutti tranno Elisabetta. che viene invitata ad andare davanti alla glass room. Quando Selvaggia le dice che a suo parere si è divertita e ha giocato con Pierpaolo, la Gregoraci reagisce con veemenza rivendicando di essere sempre stata chiara e che il loro è un bel rapporto puro, in cui si vogliono molto bene.

Selvaggia si definisce "amica particolare" di Pierpaolo, con cui si sarebbe scambiata qualche bacio. Quando tutti rientrano in sala ed Elisabetta e Alfonso raccontano a Pretelli quanto è stato detto, lui casca dalle nuvole e nega ci sia mai stato qualcosa tra di loro. Ad ogni modo c'è la possibilità di chiarirsi visto che Selvaggia aspetta Pierpaolo in giardino. I due sono evidentemente felici di vedersi e intrecciano un battibecco divertito sul fatto che ci sia mai stato un bacio o no "con la lingua". Selvaggia insiste, Pierpaolo nega. Comunque Selvaggia è una nuova concorrente e quindi il tempo per chiarirsi ci sarà... Intanto all'ingresso si scopre che la Roma non conosce solo Pretelli ma anche Enock... se ne vedranno delle belle.