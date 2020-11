Al "Grande Fratello Vip", tra Tommaso e Francesco torna la complicità

LEGGI ANCHE >

Al "Grande Fratello Vip", Oppini fa pace con Dayane... ma litiga con Tommaso

L'amicizia tra i due ha vissuto alti e bassi nella Casa e proprio nei giorni scorsi avevano discusso per il riavvicinamento di Oppini alla "nemica" Dayane. Dopo la litigata, Tommaso decide quindi di scrivergli una lettera per mettere nero su bianco l'affetto che prova nei suoi confronti. L'influencer lascia la busta sopra il letto di Francesco e quando l'amico la trova inizia a leggere in silenzio, commuovendosi.







Il telecronista si prende un momento per rispondere all'amico e gli legge poi la sua replica: "Caro Tommy, sono sincero pensavo di essere più forte... in te ho trovato la mia casa, mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe e non voglio che accada di nuovo. Voglio terminare il mio percorso con te che mi cambi l'umore, per te ci sarò sempre anche fuori, ti voglio bene". I due concorrenti rimangono a lungo stretti in un abbraccio finché Tommaso, con la voce commossa, esclama: "Mi hai fatto piangere".

Posizione sexy, baci e leccatine: la Casa diventa a luci rosse

