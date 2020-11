Al "Grande Fratello Vip", Oppini fa pace con Dayane... ma litiga con Tommaso

Nella Casa del Grande Fratello Vip torna la pace tra Dayane Mello e Oppini. La modella scrive una lettera a Francesco e gliela fa recapitare da Tommaso. Il ragazzo, piuttosto sorpreso, inizia a leggere in silenzio le parole di Dayane e poco dopo la chiama per chiarirsi faccia a faccia. La tregua non piace però a Tommaso: "Avete litigato per venti giorni e ora fate pace in dieci minuti?".

"Non cancello quello che c'è di bello" - Seduti in poltrona, Francesco e Dayane depongono le armi: “Ho apprezzato molto il gesto, anche se secondo me avremo potuto parlarne a voce. Sono pronto a cogliere il tuo segnale distensivo". “Probabilmente non ci siamo capiti, ti ringrazio di aver fatto tu il primo passo. Non cancello quello che di bello c’è stato, siamo due persone diverse ma ci sono anche delle similitudini caratteriali”, prosegue.

"Tu non mi hai chiesto niente di me" - Le spiega poi di esserci rimasto male per non aver riscontrato un interesse reale della ragazza sulla sua vita, a differenza di come ha fatto lui. “Abbiamo parlato della tua famiglia, di tua figlia e della tua storia. Di come sei arrivata in Italia, di cosa hai fatto nella moda. Il fatto che tu non mi abbia mai chiesto nulla della mia vita fuori mi ha un po' deluso”.

La reazione di Tommaso - Dopo la chiacchierata Francesco va in giardino con Tommaso, che però è infastidito. "Dopo tutto quello che vi siete detti, come fai a farci pace in dieci minuti?", chiede lui. "Ho ringraziato per il gesto. Con certe persone preferisco avere un quieto vivere, ma non torna niente come prima". Zorzi, però, non è per nulla convinto...

