"Grande Fratello Vip", Stefano Bettarini viene squalificato

Alfonso Signorini annuncia una puntata piena di colpi di scena. Il primo riguarda Stefano Bettarini, contro il quale Grande Fratello si è visto costretto a prendere un decisione molto dura a causa di una espressione blasfema da lui pronunciata. Ma c'è anche di che festeggiare: la contessa Patrizia De Blanck compie 80 anni e per l'occasione indossa una corona. Dopo il filmato sulla festa che le hanno fatto i ‘vipponi’, Patrizia dice: “E’ stato bellissimo (…) Il loro amore è il più bel gioiello che ho ricevuto”.



Un provvedimento disciplinare - Signorini chiama Bettarini in Confessionale per dirgli che la frase sfuggitagli durante una conversazione ha offeso molte persone: "da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente"

Stefano si scusa e si dichiara pronto a qualsiasi cosa.

Poi Signorini gli legge il provvedimento disciplinare che Grande Fratello ha preso contro di lui: "Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato".

- Arriva in studiopronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per vedere suo figlio Francesco ma anche per avere un confronto con Tommaso Zorzi, il quale, nelle ultime settimane avrebbe messo in discussione la sincerità del suo compagno d’avventura. Sul bacio tra il figlio e Zorzi Alba si esprime così: "Io sono fiera di questo bacio. Il rapporto che hanno Francesco e Tommaso è bellissimo, c'è un grande affetto, c'è l’amore che c’è in una amicizia”. Tra le mani ha un libro nero e spronata da Alfonso ne svela il contenuto: “La prima pagina nera la dedico a mio figlio che ha detto una grande baggianata”, commenta riferendosi ai commenti di Francesco sulle donne.- In settimana i concorrenti hanno messo in dubbio l'amicizia di Dayane, secondo loro la modella si è avvicinata a Rosalinda solo perché è la più fragile del gruppo. La Mello dice la sua: "Io e Rosalinda ci siamo unite da sempre, io non gioco. Cerco di vivere la mia esperienza, la gente vuole sempre distruggere le cose belle. Però accanto ad Adua quando era in difficoltà non c'era nessuno". Dal canto suo Rosalinda ammette di aver vissuto un momento di crisi ma non vuole mettere in dubbio l'amicizia con Dayane: "Le emozioni che Dayane mi dà sono vere, sincere e molto forti”, ribadisce la Del Vesco. Antonella si schier dalla parte di Dayane e si dice ammirata dalla sua libertà. Secondo Paolo Tommaso e Stefania hanno cercato di influenzare Adua. Per la Orlando il bacio è stato "uno spettacolo".