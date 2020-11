"Grande Fratello Vip 5", nella Casa è grande festa per gli 80 anni della contessa De Blanck

Notte di festa nella Casa del Grande Fratello Vip . Allo scoccare della mezzanotte tutti festeggiano il compleanno della contessa De Blanck , che compie 80 anni . La casa è stata addobbata con decorazioni e palloncini e mentre la contessa si trova in confessionale fervono i preparativi per il gran momento. Torta sul tavolo, candeline, e un mazzo di fiori consegnato da Enock fanno commuovere la De Blanck... tanti auguri!!

Tutto è iniziato nel pomeriggio quando Pierpaolo, Elisabetta, Enock e Andrea hanno preparato la torta senza che la contessa si accorgesse di nulla. I quattro concorrenti hanno collaborato come una vera squadra e hanno realizzato una torta con fragole e panna perfetta.

Arrivata l'ora X la contessa viene chiamata in confessionale in modo che gli altri possano preparare in tutta fretta i festoni e la torta sul tavolo. Maria Teresa viene incaricata di comunicare a Grande Fratello che tutto sia pronto prima dell’uscita di Patrizia. Che a mezzanotte esatta, quando esce, trova in salotto i coinquilini riuniti che la accolgono festanti. “Tanti auguri!” esclamano tutti mentre Enock la raggiunge con un mazzo di fiori, facendo commuovere la contessa per il bel gesto dei compagni d’avventura.

"Abbiano scritto due cose" dice Tommaso ridendo mentre si avvicina a Patrizia con un lungo foglio di dediche. Inizia a leggere Elisabetta "Grazie per la tua energia, i tuoi insegnamenti, qui ho trovo una grande amica su cui contare, grazie e tanti auguri". Patrizia ringrazia emozionata e continua ad ascoltare i vip che si susseguono alla lettura dei pensieri. Per completare l'atmosfera ci vuole una bella canzone, e così gli inquilini si cimentano in una toccante interpretazione di "My Way" che coinvolge anche Patrizia prima di scatenarsi nelle danze

