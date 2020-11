Al "Grande Fratello Vip" Andrea in lacrime: "Questo mondo non mi appartiene"

L'ultima puntata del " Grande Fratello Vip " non è stata facile per Andrea Zelletta. L'ex tronista si è infatti visto catapultare direttamente in nomination (insieme a Brosio) per aver riportato alcune notizie nella Casa, dopo essersi assentato per due giorni. “Ho commesso una leggerezza, questo mondo non mi appartiene”, ammette tra le lacrime mentre i suoi amici cercano di risollevargli il morale.

Inizialmente Andrea pareva aver accettato di buon grado il provvedimento del Grande Fratello. Dopo la puntata però, a mente più lucida, lo sconforto ha preso il sopravvento. In un angolo del giardino, avvolto da una coperta, Zelletta si lascia andare.

In crisi per la nomination - “Ho peccato di leggerezza”, ammette ai suoi compagni che sono uniti in cerchio attorno a lui. A rendere inquieto non c'è solo la possibilità di essere eliminato. I nuovi ingressi e il saluto dei parenti ricevuto da qualche Vip lo hanno abbattuto ancora di più.

Parlando di Zorzi e della sorella Gaia, si rammarica infatti di non aver instaurato lo stesso rapporto con sua sorella, mentre paragonandosi ai nuovi concorrenti avverte di non possedere la loro capacità di adattamento. “Questo mondo non mi appartiene”, conclude con le lacrime agli occhi.

