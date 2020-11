"Grande Fratello Vip", al capolinea la dolce amicizia tra Elisabetta e Pierpaolo

Acceso confronto nella Casa del " Grande Fratello Vip ". tra Elisabetta e Pierpaolo dopo la quindicesima puntata. Per la showgirl la diretta è stata molto pesante e gli attacchi che sono arrivati dall’esterno l’hanno resa molto vulnerabile. Ci sono però altri comportamenti che non le sono piaciuti come quello di Pierpaolo, che si è dimostrato freddo e distaccato nei suoi confronti come se il sentimento che provava fosse improvvisamente svanito. La Gregoraci, stufa di quell’atteggiamento, decide di prendere il modello di petto, che però ha una reazione inaspettata...

Pierpaolo sale sul banco degli imputati perché ad interrogarlo sul suo comportamento si aggiungono anche altri inquilini. Sentitosi sotto accusa, spiazza tutti: "Questi abbracci mi stanno stretti, questa amicizia mi sta stretta", asserisce e le sue parole hanno il sapore un brusco dietro front.

Elisabetta va su tutte le furie e lo accusa di non esserle stato vicino proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. Pierpaolo appare confuso: "Ho miei tempi", dichiara. A difendere la showgirl interviene Enock: "Elisabetta è sempre stata chiara sul vostro rapporto".

Elisabetta si è sentita abbandonata, si aspettava almeno un abbraccio dopo il brutto attacco di Guenda ed Antonella Elia. Andrea coglie l'occasione per dire a Pretelli che dovrebbe dire anche in puntata che vuole vivere la storia con Elisabetta senza aspettative, libero da giudizi. Il tronista si dichiara scoraggiato: "Ci sono delle cose che vorrei fare e dire, ma non posso", lamentando inoltre gli attacchi subiti durante la puntata.

L'ex moglie di Flavio Briatore ammette di essere stufa di passare per la cattiva della situazione, con Pierpaolo sua vittima. Lui spiega che si morde spesso la lingua per preservare l'onore di Elisabetta. La diretta interessata però non gradisce molto la difesa, ricordando di non averlo mai illuso e invitando con forza il ragazzo a essere più duro nelle sue risposte agli attacchi.

