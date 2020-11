"Grande Fratello Vip", segui la quindicesima puntata

Questa sera quindicesima puntata del " Grande Fratello Vip ", in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone. Cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia?Al televoto sono a rischio Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini ma non ci sarà nessuna eliminazione. I due vip meno votati andranno direttamente in nomination nella prossima puntata. Tra i temi caldi, l'avvicinamento tra Rosalinda e Dayane Mello e i rapporti tesi tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci...

Dopo l'omaggio a Gigi Proietti, Alfonso Signorini chiede agli inquilini della Casa di guardare il led che annuncia "una misteriosa busta rossa contiene una notizia molto importante". "C'è una cosa importantissima che non riguarda tutti ma solo alcuni di voi. Lo scoprirete al momento giusto, sappiate che in quella busta c’è tutta la verità, non aggiungo altro" spiega il conduttore.

ELISABETTA E PIERPAOLO, SEMPRE LORO - Il primo tema della serata è il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo. Giorno dopo giorno, abbiamo visto crescere il loro sentimento. O perlomeno quello del ragazzo, che tra i due è sicuramente il più preso. "Con Elisabetta mi vivo il momento, quello che arriva arriva", rivela Pretelli. La loro storia divide la Casa. Tra gli inquilini con più dubbi c'è Stefania Orlando che esprime il suo scetticismo. Elisabetta riprende Antonella, che nella precedente puntata l’ha definita una gatta in calore. Ma la Elia ribadisce il suo pensiero: "Tu ti aggrappi sempre a un uomo". Pierpaolo riceve la "videochiamata" della madre. Alfonso Signorini stuzzica la signora sulla Gregoraci e lei spiega: "E’ grande e sa cosa fare. Noi vorremmo conoscere Elisabetta". Il conduttore chiama l'ex di Briatore per fare le "presentazioni ufficiali" e mettere in imbarazzo il ragazzo.

IL GELO TRA FRANCESCO E DAYANE - Francesco sostiene che Dayane ci abbia provato spudoratamente. “Tu pensi di essere il più figo del mondo? Dai, specchiati”, sbotta lei. Pupo dice a Oppini: "Tu pensi che tutti siano innamorati di te. Come con Tommaso". La tensione sale. Franceska stuzzica il ragazzo: “Sei un venditore di auto, hai fatto 30 reality e non riesci ad avere un linguaggio adeguato Scendi sul pianeta". Lui si altera e sostiene che Dayane sia aggressiva e maleducata. Antonellalo mette in riga: “Sei tu l’aggressivo. Ma lo vedi come rispondi?”.