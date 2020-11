Al "Grande Fratello Vip" Stefania e Dayane stringono un'inaspettata alleanza

Gli equilibri cambiano continuamente al " Grande Fratello Vip ". La nuova alleanza a sorpresa è quella tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Tra le due non è mai corso buon sangue e di certo non hanno mai fatto segreto dell’antipatia che l’una provava verso l’altra e viceversa. Qualcosa, però, è cambiato. La nostalgia di Dayane per la figlia è stata infatti la giusta occasione per riavvicinarsi...

Dentro la Casa, finora, non avevano mai nascosto la reciproca antipatia. Una sorta di incomprensione che è cresciuta giorno dopo giorno fino ad arrivare a nominarsi o ignorarsi completamente. Il motivo è semplice: Dayane si è sempre schierata con Elisabetta. Tra la Gregoraci e Stefania non c’è proprio una grande sintonia, tanto basta nella Casa per creare le fazioni.

Dayane è stata assalita dallo sconforto per la mancanza di sua figlia, che non vede da molto tempo. Dopo essere stata consolata da Rosalinda, Stefania ha fatto il primo passo e con fare materno ha risollevato l’umore della sua coinquilina. La modella ha molto apprezzato quell' interessamento e poco dopo le due ragazze si sono trovate in giardino a chiacchierare. Stefania e Dayane sembrano molto complici ed è come se fossero amiche di vecchia data.

