"Grande Fratello Vip", nella notte sono scintille tra Francesco e Dayane

Dopo puntata al calor bianco nella casa del " Grande Fratello Vip ". A Francesco Oppini non sono andate giù le motivazioni che Dayane Mello ha dato per nominarlo. "Posso dire che sei arrogante, bugiarda e anche aggresiva?" dice lui e quando lei risponde con un "amore mio..." Francesco sbotta: "Amore mio ci chiami qualcun altro!".

In puntata Dayane aveva detto di nominarlo "con la morte nel cuore" ma il suo rapporto questa settimana si era distaccato e quindi... "non ho niente contro di lui ma è arrivato il momento di fare per affinità". Alla domanda di Signorini sul perché si fosse rotta la loro affinità, la brasiliana ha risposto con un "non capirsi".

Una motivazione che a Francesco proprio non è piaciuta. "Se per te un mese e mezzo vissuto qua dentro non vale niente e arrivi a dare una motivazione come quella che hai dato - dice mentre sono tutti riuniti a tavola a cenare -... è una motivazione ridicola". Inizia a fare le cose giuste le ribatte lei, e lui risponde "le cose giuste sono stare lontano da gente come te".

Ma il battibecco non è finito e anzi la discussione prende una piega inaspettata. "Comincia a raccontare la cosa giusta se ne hai il coraggio" la sfida Francesco alludendo a qualcosa che accaduto tra loro due. Tommaso chiede "che storia giusta?" e Oppini svicola: "Io non la racconto, se vuole la racconta lei". E poi chiude: "Quando un amico mi ferisce ci rimango male, ricordatelo. E per me tu eri un'amica". Cosa sarà successo tra i due?

