Al "Grande Fratello Vip" Oppini crolla: "Non c’è mai tregua qui dentro"

A pesare sono stati i tanti i dubbi che si sono riversati su di lui e sulla sua sincerità, ma soprattutto le critiche molto taglienti da parte di chi gli è sempre stato vicino. L'inquilino ha dovuto subire diversi attacchi un po' da tutti i fronti e le parole che gli sono state dette lo hanno atterrito definitivamente.

La rottura con Zorzi - La prima a parlargli è stata Dayane che con dispiacere gli ha confidato di appoggiare il pensiero del gruppo che lo definisce uno stratega. Rosalinda non è stata da meno ma il colpo di grazia gli è stato inflitto dal discorso del suo amico di un tempo Tommaso. L'influencer è stato chiaro nell'esprimere ciò che Francesco significava per lui, ma lo ha fatto sempre parlando al passato, come se qualcosa tra di loro si fosse rotto per sempre. “Ti ho visto sotto un’ottica più stratega. Sei stato un punto di riferimento maschile qui dentro per me e in questi ultimi giorni mi è mancato”, ha ammesso.

