"Grande Fratello Vip": segui la tredicesima puntata

Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con " Grande Fratello Vip ", condotto da Alfonso Signorini. I tre nuovi ingressi previsti di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma sono saltati a poche ore a causa di un caso sospetto di Covid. Al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania ma non ci sarà nessuna eliminazione. Intanto Elisabetta svelerà il suo segreto? Come la prenderà Pierpaolo che sembra essere tornato alla carica con la showgirl calabrese?

SOSPESI I NUOVI INGRESSI - Dopo aver sensibilizzato il pubblico sull'uso della mascherina e sulle misure di sicurezza da seguire, Alfonso Signorini introduce la puntata riallacciandosi alla realtà fuori dalla Casa: "Pochi minuti prima di iniziare abbiamo avuto la notizia di un sospetto di positività al Covid di uno dei tre nuovi vip che sarebbero dovuti entrare, ma per la loro sicurezza questa sera abbiamo deciso che non entrerà nessuno".

LO SCONTRO TRA GUENDA ED ENOCK - Nelle ultime ore si è accesa una discussione tra Enock e Guenda, che hanno litigato su una questione che tira ancora una volta in ballo Mario Balotelli. Per il conduttore la vicenda ha avuto un "tempismo sospetto". E a Guenda chiede il perché non si sia dissociata immediatamente: "La tua è sensibilità o strategia?”. La concorrente spiega di averlo fatto in buona fede e ribadisce il suo desiderio di voler difendere la modella, sottolinea l'importanza del linguaggio: "Mi dispiace Alfonso ma per me le parole hanno un peso, io non mi tirerò mai indietro su questo". Signorini bacchetta però anche Enock per la reazione “eccessivamente aggressiva", verso la figlia di Maria Teresa Ruta. alla fine della discussione e dopo le polemiche, il ragazzo si scusa anche a nome del fratello "anche se non l'ho detto". E aggiunge: "Qui dentro hanno capito però come stuzzicarmi".

ELISABETTA E PIERPAOLO, COSI' VICINI COSI' LONTANI - L'ex moglie di Flavio Briatore è tornata a far parlare di sé per un nuovo messaggio in codice, rivolto a Pierpaolo Pretelli.