"Grande Fratello Vip 5", segui in tempo reale la dodicesima puntata

Dodicesima puntata per " Grande Fratello Vip 5 ", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia. Mario Balotelli irrompe nella Casa per far visita a suo fratello Enock e non solo… Matilde torna nel loft di Cinecittà per un confronto con qualcuno dei suoi ex inquilini. Intanto, Elisabetta - al televoto con Maria Teresa e Dayane - vive una crisi nel rapporto con Pierpaolo.

Una puntata che parte subito con il botto, con l'ingresso in studio di Mario Balotelli, che ha deciso di partecipare per la prima volta a un reality (e lui aggiunge "anche l'ultima") per venire a trovare suo fratello Enock. SuperMario va nella Casa, così come Matilde Brandi, anche lei in studio, che con il suo videomessaggio ha scatenato un putiferio tra gli ex inquilini...

EQUILIBRI STRAVOLTI DAL CICLONE BRANDI - Alfonso si collega con la Casa. Invita Guenda, Maria Teresa, Tommaso e Stefania di restare nel salone e manda tutti gli altri in camera da letto. Poi viene mostrata una clip con l'intervento di Matilde. Tommaso dice di essere stato infastidito soprattutto dalle parole rivolte alle altre. Matilde compare in glass room e Tommy è il primo a confrontarsi con lei. Matilde gli spiega che il suo messaggio era anche ironico e lo invita a non esagerare con gli epiteti che lei deve salvaguardare anche i suoi figli. Poi tocca a Stefania. La Orlando rivendica di aver fatto il proprio percorso mentre è stata Matilde a mettersi in competizione con Tommaso. Comunque le due promettono di vedersi fuori dalla Casa una volta finito il reality. Tocca infine alle "Rutas". Qui il confronto è più duro. Guenda dice di essersi sentita ferita dalla parole di Matilde e Maria Teresa anche alla fine rivendica la loro diversità: "Io so tante cose delle tue figlie, tu di mia figlia non mi hai chiesto niente".