Matilde rientra nel "Grande Fratello Vip" e ne ha per tutti

La serata nella Casa del Grande Fratello Vip scorre serenamente finché i concorrenti non ricevono un inatteso videomessaggio da parte di Matilde Brandi. L'ultima eliminata ha qualcosa da dire ai suoi ex compagni: per alcuni spende parole dolcissime, mentre per altri (come Tommaso e l'ex amica Stefania) il pensiero è più cattivello.

I VIP si radunano immediatamente nel salotto per ascoltare cosa ha da dire l'ex coinquilina. Matilde ha riservato un pensiero ad ognuno di loro. Per Andrea, Dayane, Patrizia, Elisabetta, Pierpaolo e Francesco i ricordi sono positivi, ma per altri il messaggio ha toni più polemici.

"Tommy basta fare la prima donna" - Quando arriva il turno di Zorzi e la Ruta, infatti, il tono cambia: "Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti sta benissimo, ma volte bisogna stare un passo indietro. Fattelo dire da chi è stata primadonna per anni. Maria Teresa, da quando sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, ti sei giocata tutte le tue carte. Cosa farai adesso?".

"Stefania, hai preferito il gioco all'amicizia"- La showgirl passa poi alla Orlando: "Volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che semini, tu hai preferito il gioco ad un'amicizia, ne è valsa la pena?". Sotto accusa anche Guenda: "Mia cara, ti professi tanto diversa dagli altri ragazzi ma fai qualcosa, altrimenti resterai sempre la figlia di Maria Teresa".

Tommaso: "E' di una falsità sconcertante!" - I VIP rimangono sconvolto dalle parole dell'ex concorrente. Tommaso è il più infastidito: "E' di una falsità sconcertante! Io non ho parole. Se lei pensava questo doveva dirlo qua". A difendere Matilde interviene Elisabetta: "Tu vai d'accordo solo con chi ti viene dietro". A calmare gli animi ci pensa Francesco: "Non alziamo un polverone. Matilde non ha insultato nessuno, ha solo espresso il suo giudizio".





