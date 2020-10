"Grande Fratello Vip 5", la Gregoraci attacca Stefania: "Per competizione ha rovinato un'amicizia"

Chiacchiere in libertà nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 5. Poco prima di gustare una carbonara preparata da Enock, Maria Teresa, Guenda, Patrizia ed Elisabetta si ritrovano in giardino per chiacchierare delle amicizie e dei legami che si sono creati in queste settimane e la Gregoraci non perde occasione per criticare Stefania Orlando per il modo in cui si è comportata con Matilde: "Ha rovinato un'amicizia per competizione".